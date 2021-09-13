Черчесов отреагировал на решение Марио Фернандеса завершить выступление за сборную России

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса завершить карьеру в национальной команде.

«Наш тренерский штаб на протяжении четырёх лет работал с Марио. Он самостоятельно принял решение выступать за сборную России, и для нас с кадровой точки зрения это было, безусловно, усиление. Всё это время он абсолютно заслуженно был в сборной основным игроком и приносил команде огромную пользу.

Дебют пришёлся на осень 2017 года, когда мы играли контрольный матч с «Динамо». Мы вместе радовались победам, переживали поражения. Думаю, что его гол с Хорватией на чемпионате мира стал одним из самых важных и невероятно эмоциональных за эти годы. Принимая то ли иное решение, футболист всегда основывается на своих ощущениях. Со своей стороны мы можем только поблагодарить Фернандеса за его самоотдачу и профессионализм, которые он демонстрировал на поле в футболке сборной России, и пожелать здоровья, а также успешного выступления за ЦСКА», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.