Дюков: мы с пониманием и уважением отнеслись к решению Фернандеса

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал заявление защитника сборной России Марио Фернандес о завершении карьеры в национальной команде.
«Марио Фернандес был одним из лидеров сборной. Он большой профессионал, который отдавал всего себя, играя за команду. Поэтому его так любят и ценят российские болельщики. У Марио было много ярких матчей за сборную. И, конечно, его гол в четвертьфинале чемпионата мира 2018 вошёл в историю нашего футбола.
Нам очень жаль, что Марио заканчивает карьеру в сборной, но мы с пониманием и уважением отнеслись к его решению. Спасибо, Марио, и успехов в клубной карьере», — цитирует Дюкова пресс-служба РФС.
В составе национальной команды Марио дебютировал 3 сентября 2017 года. За четыре года футболист ЦСКА сыграл за сборную 33 официальных матча, в которых забил пять мячей.
Вместе с командой он дошёл до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году. В заключительном матче турнира с Хорватией Фернандес сравнял счёт за несколько минут до конца второго дополнительного тайма, впервые отличившись в официальной игре.
- 13 сентября 2021
-
14:07
-
14:04
-
13:59
-
13:43
-
13:37
-
13:31
-
13:28
-
13:22
-
13:04
-
13:02
-
12:41
-
12:30
-
12:15
-
12:01
-
11:48
-
11:46
-
11:40
-
11:03
-
10:57
-
10:51
-
10:48
-
10:39
-
10:37
-
10:28
-
10:18
-
09:59
-
09:55
-
09:55
-
09:44
-
09:30
-
09:29
-
09:00
-
08:44
-
08:44
-
08:29