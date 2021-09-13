Гари Невилл: Тьяго Алькантара в матче с «Лидсом» напомнил мне Скоулза

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил игру полузащитника «Ливерпуля» Тьяго Алькантары в матче 4-го тура английской «Премьер-лиги» с «Лидс Юнайтед» (3:0).
«В этой игре он напомнил мне Пола Скоулза. В одном из безумных матчей на „Энфилде“ этот невысокий парень сумел всё взять под контроль. Глядя на него, понимаешь: всё будет спокойно и мирно. Тьяго играл именно так. На поле шла неистовая игра, все бегали вокруг в отчаянии. А он просто берёт мяч и делает передачу, которая открывает игру», — приводит слова Невилла The Boot Room.
Команда Юргена Клоппа набрала 10 очков в четырёх матчах и занимает третье место в турнирной таблице.
Видеообзор матча «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль»
Главные события АПЛ в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.
- 13 сентября 2021
-
14:07
-
14:04
-
13:59
-
13:43
-
13:37
-
13:31
-
13:28
-
13:22
-
13:04
-
13:02
-
12:41
-
12:30
-
12:15
-
12:01
-
11:48
-
11:46
-
11:40
-
11:03
-
10:57
-
10:51
-
10:48
-
10:39
-
10:37
-
10:28
-
10:18
-
09:59
-
09:55
-
09:55
-
09:44
-
09:30
-
09:29
-
09:00
-
08:44
-
08:44
-
08:29