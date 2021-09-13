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Гари Невилл: Тьяго Алькантара в матче с «Лидсом» напомнил мне Скоулза

Гари Невилл: Тьяго Алькантара в матче с «Лидсом» напомнил мне Скоулза
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил игру полузащитника «Ливерпуля» Тьяго Алькантары в матче 4-го тура английской «Премьер-лиги» с «Лидс Юнайтед» (3:0).

«В этой игре он напомнил мне Пола Скоулза. В одном из безумных матчей на „Энфилде“ этот невысокий парень сумел всё взять под контроль. Глядя на него, понимаешь: всё будет спокойно и мирно. Тьяго играл именно так. На поле шла неистовая игра, все бегали вокруг в отчаянии. А он просто берёт мяч и делает передачу, которая открывает игру», — приводит слова Невилла The Boot Room.

Команда Юргена Клоппа набрала 10 очков в четырёх матчах и занимает третье место в турнирной таблице.

Видеообзор матча «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль»

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