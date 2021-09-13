Радимов — об уходе Марио Фернандеса из сборной России: какая-то лажа

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной России. Ранее стало известно, что Фернандес решил сосредоточиться на выступлении за ЦСКА.
«Не совсем понимаю, почему в не самый простой момент Фернандес завершил выступления в сборной… какая-то лажа!» — написал Радимов в своём «твиттере».
В составе национальной команды Марио дебютировал 3 сентября 2017 года. За четыре года футболист ЦСКА сыграл за сборную 33 официальных матча, в которых забил пять мячей.
Вместе с командой он дошёл до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году. В заключительном матче турнира с Хорватией Фернандес сравнял счёт за несколько минут до конца второго дополнительного тайма, впервые отличившись в официальной игре.
- 13 сентября 2021
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