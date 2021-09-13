Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов — об уходе Марио Фернандеса из сборной России: какая-то лажа

Радимов — об уходе Марио Фернандеса из сборной России: какая-то лажа
Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной России. Ранее стало известно, что Фернандес решил сосредоточиться на выступлении за ЦСКА.

«Не совсем понимаю, почему в не самый простой момент Фернандес завершил выступления в сборной… какая-то лажа!» — написал Радимов в своём «твиттере».

В составе национальной команды Марио дебютировал 3 сентября 2017 года. За четыре года футболист ЦСКА сыграл за сборную 33 официальных матча, в которых забил пять мячей.

Вместе с командой он дошёл до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году. В заключительном матче турнира с Хорватией Фернандес сравнял счёт за несколько минут до конца второго дополнительного тайма, впервые отличившись в официальной игре.

Новость по теме
Марио Фернандес завершил карьеру в сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021