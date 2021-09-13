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Бакайоко отреагировал на расистские оскорбления фанатов «Лацио»

Бакайоко отреагировал на расистские оскорбления фанатов «Лацио»
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Полузащитник «Милана» Тьемуэ Бакайоко опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Футболист высказался о победе своей команды в матче 3-го тура Серии А с «Лацио» (2:0) и прокомментировал поведение болельщиков соперника. Фанаты «Лацио» во время матча оскорбляли на расовой почве Бакайоко.

«Большое спасибо за тёплый приём, россонери! К сожалению, я получил повреждение, но самое главное, что мы набрали три очка.

Что касается фанатов «Лацио» и их расистских кричалок в мой адрес и моему брату, Франку Кессье, то мы гордимся своим цветом кожи. Я уверен, что наш клуб идентифицирует этих людей», — написал Бакайоко.

Команда Стефано Пиоли набрала девять очков в трёх турах. Помимо «Милана» идеальный результат на старте сезона удался «Наполи» и «Роме».

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