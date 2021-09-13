Маркос Алонсо оценил шансы Ромелу Лукаку стать лучшим бомбардиром АПЛ

Защитник «Челси» Маркос Алонсо оценил шансы одноклубника Ромелу Лукаку стать лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. В нынешнем розыгрыше АПЛ бельгийский форвард провёл 3 матча и забил 3 гола.

«Ромелу показал, на что способен. Он очень силён. Он забивает голы. Конечно, Ромелу — один из лучших игроков на этой позиции. Здорово, что он выступает за „Челси“. Борьба за звание лучшего бомбардира будет упорной, но, конечно, у него есть шансы.

Если вся команда будет помогать ему и играть так, как с «Астон Виллой», то он будет просто забивать голы. Посмотрим, сколько их будет в конце сезона. Надеюсь, он поможет нам добиться значительных успехов в этом сезоне и забьёт как можно больше», — цитирует Алонсо официальный сайт клуба.



В матче 4-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (3:0) Лукаку отметился дублем.

Видеообзор матча «Челси» — «Астон Вилла»

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