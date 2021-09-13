Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Маркос Алонсо оценил шансы Ромелу Лукаку стать лучшим бомбардиром АПЛ

Маркос Алонсо оценил шансы Ромелу Лукаку стать лучшим бомбардиром АПЛ
Комментарии

Защитник «Челси» Маркос Алонсо оценил шансы одноклубника Ромелу Лукаку стать лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. В нынешнем розыгрыше АПЛ бельгийский форвард провёл 3 матча и забил 3 гола.

«Ромелу показал, на что способен. Он очень силён. Он забивает голы. Конечно, Ромелу — один из лучших игроков на этой позиции. Здорово, что он выступает за „Челси“. Борьба за звание лучшего бомбардира будет упорной, но, конечно, у него есть шансы.

Если вся команда будет помогать ему и играть так, как с «Астон Виллой», то он будет просто забивать голы. Посмотрим, сколько их будет в конце сезона. Надеюсь, он поможет нам добиться значительных успехов в этом сезоне и забьёт как можно больше», — цитирует Алонсо официальный сайт клуба.

В матче 4-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (3:0) Лукаку отметился дублем.

Видеообзор матча «Челси» — «Астон Вилла»

Главные события АПЛ в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.

Новость по теме
Гари Невилл: когда Лукаку забил, я подумал: грядёт что-то зловещее
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021