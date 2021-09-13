Маркос Алонсо оценил шансы Ромелу Лукаку стать лучшим бомбардиром АПЛ

Защитник «Челси» Маркос Алонсо оценил шансы одноклубника Ромелу Лукаку стать лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. В нынешнем розыгрыше АПЛ бельгийский форвард провёл 3 матча и забил 3 гола.
«Ромелу показал, на что способен. Он очень силён. Он забивает голы. Конечно, Ромелу — один из лучших игроков на этой позиции. Здорово, что он выступает за „Челси“. Борьба за звание лучшего бомбардира будет упорной, но, конечно, у него есть шансы.
Если вся команда будет помогать ему и играть так, как с «Астон Виллой», то он будет просто забивать голы. Посмотрим, сколько их будет в конце сезона. Надеюсь, он поможет нам добиться значительных успехов в этом сезоне и забьёт как можно больше», — цитирует Алонсо официальный сайт клуба.
В матче 4-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (3:0) Лукаку отметился дублем.
Видеообзор матча «Челси» — «Астон Вилла»
Главные события АПЛ в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.
- 13 сентября 2021
-
15:47
-
15:32
-
15:30
-
15:17
-
15:02
-
14:48
-
14:40
-
14:17
-
14:07
-
14:04
-
13:59
-
13:43
-
13:37
-
13:31
-
13:28
-
13:22
-
13:04
-
13:02
-
12:41
-
12:30
-
12:15
-
12:01
-
11:48
-
11:46
-
11:40
-
11:03
-
10:57
-
10:51
-
10:48
-
10:39
-
10:37
-
10:28
-
10:18
-
09:59
-
09:55