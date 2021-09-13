Винисиус, отпраздновавший гол в ворота «Сельты» с фанатами, избежит наказания

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор не будет наказан за эмоциональное празднование гола в матче 4-го тура Примеры с «Сельтой» (5:2). Винисиус отличился при счёте 2:2 и побежал к болельщикам, чтобы отпраздновать взятие ворот вместе с ними. Арбитр в итоге показал бразильцу жёлтую карточку.

Как сообщает Marca, дополнительные санкции к Винисиусу применяться не будут. Несмотря на строгие правила во время пандемии коронавируса, наказание за такой проступок не предусмотрено.

Помимо Винисиуса в этой встрече в составе «Реала» один мяч забил Эдуарду Камавинга, а также хет-трик оформил Карим Бензема.

После четырёх сыгранных туров в испанской Примере «Реал Мадрид» занимает 1-е место с 10 очками. «Сельта» (1) — на 18-м.