Александр Головин отреагировал на уход Марио Фернандеса из сборной России

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о решении защитника ЦСКА Марио Фернандеса уйти из сборной России. Ранее стало известно, что Фернандес покидает национальную команду.
«Конечно, Марио сильный игрок, но так он решил. Это нормальный и естественный процесс. Одни футболисты уходят, другие приходят. Желаю ему удачи в карьере в клубе», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В составе национальной команды Марио дебютировал 3 сентября 2017 года. За четыре года футболист ЦСКА сыграл за сборную 33 официальных матча, в которых забил пять мячей.
Вместе с командой он дошёл до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году. В заключительном матче турнира с Хорватией Фернандес сравнял счёт за несколько минут до конца второго дополнительного тайма, впервые отличившись в официальной игре.
- 13 сентября 2021
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