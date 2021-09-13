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Александр Головин отреагировал на уход Марио Фернандеса из сборной России

Александр Головин отреагировал на уход Марио Фернандеса из сборной России
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о решении защитника ЦСКА Марио Фернандеса уйти из сборной России. Ранее стало известно, что Фернандес покидает национальную команду.

«Конечно, Марио сильный игрок, но так он решил. Это нормальный и естественный процесс. Одни футболисты уходят, другие приходят. Желаю ему удачи в карьере в клубе», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В составе национальной команды Марио дебютировал 3 сентября 2017 года. За четыре года футболист ЦСКА сыграл за сборную 33 официальных матча, в которых забил пять мячей.

Вместе с командой он дошёл до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году. В заключительном матче турнира с Хорватией Фернандес сравнял счёт за несколько минут до конца второго дополнительного тайма, впервые отличившись в официальной игре.

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