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Защитник «Лидса» извинился перед Харви Эллиоттом за нанесённую травму

Защитник «Лидса» извинился перед Харви Эллиоттом за нанесённую травму
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Защитник «Лидс Юнайтед» Паскаль Стрёйк, который нанёс серьёзную травму полузащитнику «Ливерпуля» Харви Эллиотту, извинился перед ним в социальных сетях.

«Сториз» доступна в «инстаграме» Паскаля Стрёйка.

«В игре произошло то, что я не пожелаю никому и никогда. Харви, все мои мысли с тобой. Я опустошён, никогда не хотел, чтобы это произошло. Желаю тебе быстрого восстановления и надеюсь, что ты уже скоро вернёшься на поле», — написал Стрёйк.

Видео эпизода с травмой Эллиотта:

Напомним, английский полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт получил ужасную травму ноги в гостевом матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед».

На 59-й минуте встречи защитник «Лидс Юнайтед» Паскаль Стрёйк сфолил на Эллиотте в центре поля. Игроку красных понадобилась медицинская помощь. После просмотра момента на VAR арбитр Крейг Поусон удалил защитника хозяев. Травмированного Эллиотта заменил Джордан Хендерсон.

Встреча завершилась разгромной победой «Ливерпуля» со счётом 3:0.

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