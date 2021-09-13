Защитник «Лидса» извинился перед Харви Эллиоттом за нанесённую травму

Защитник «Лидс Юнайтед» Паскаль Стрёйк, который нанёс серьёзную травму полузащитнику «Ливерпуля» Харви Эллиотту, извинился перед ним в социальных сетях.
«Сториз» доступна в «инстаграме» Паскаля Стрёйка.
«В игре произошло то, что я не пожелаю никому и никогда. Харви, все мои мысли с тобой. Я опустошён, никогда не хотел, чтобы это произошло. Желаю тебе быстрого восстановления и надеюсь, что ты уже скоро вернёшься на поле», — написал Стрёйк.
Видео эпизода с травмой Эллиотта:
Напомним, английский полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт получил ужасную травму ноги в гостевом матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед».
На 59-й минуте встречи защитник «Лидс Юнайтед» Паскаль Стрёйк сфолил на Эллиотте в центре поля. Игроку красных понадобилась медицинская помощь. После просмотра момента на VAR арбитр Крейг Поусон удалил защитника хозяев. Травмированного Эллиотта заменил Джордан Хендерсон.
Встреча завершилась разгромной победой «Ливерпуля» со счётом 3:0.
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