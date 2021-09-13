«Хетафе» — «Эльче»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:00

Сегодня, 13 сентября, состоится очередной матч 4-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022. «Хетафе» сыграет с «Эльче». Встреча пройдёт на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе. Начало матча — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Хетафе» — «Эльче».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Марио Мелеро из Малаги. Помогать ему будут ассистенты Хосе Луис Мартинес Серрато и Хоан Мендес Матео. Резервный арбитр — Абрахам Домингес Сервантес.

«Хетафе» занимает 19-е место в турнирной таблице Примеры. Команда в трёх турах ещё не набрала ни одного очка. «Эльче», набрав два очка в трёх турах, находится на 14-м месте.