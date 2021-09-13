Виктор Кашшаи уйдёт в отставку с поста главы департамента судейства РФС

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи покинет свою должность.

«Решение о его уходе принято. Стороны приняли взаимное решение», — сообщает источник РБК. Источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию.

В начале июня 2021 года источники «Чемпионата» уже сообщали, что РФС ищет замену главе департамента судейства организации Виктору Кашшаи. В руководящем органе были недовольны работой венгерского специалиста.

Напомним, Кашшаи возглавил судейский департамент РФС в январе прошлого года, сменив на посту другого бывшего арбитра Александра Егорова.

Кашшаи объявил о завершении карьеры арбитра в конце 2019 года. В 2011 году он обслуживал финал Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» (3:1). В том же году венгерский арбитр был признан лучшим в мире по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Последним крупным турниром судьи был чемпионат Европы 2016 года.