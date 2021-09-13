«Рубин» — «Урал»: стартовые составы на матч 7-го тура РПЛ

Сегодня, 13 сентября, состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Рубин» — «Урал». Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало матча — в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Стартовые составы команд:
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Самошников, Кварацхелия, Абильгор, Хван, Хакшабанович, Драйер, Деспотович.
Запасные: Медведев, Янович, Савицкий, Нижегородов, Костюков, Бакаев, Мусаев, Суриков, Игнатьев, Онугха.
«Урал»: Помазун, Мамин, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Кузьмичев, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Гаджимурадов.
Запасные: Годзюр, Гогличидзе, Евсеев, Подберезкин, Железнов, Ибрахимай, Гагнидзе, Панюков, Агеев.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогать ему будут ассистенты Валентин Мурашов (Москва) и Владислав Назаров (Невинномысск). Резервный рефери — Игорь Низовцев.
«Рубин» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. Казанцы в шести турах набрали 11 очков. «Урал» замыкает турнирную таблицу. Екатеринбуржцы в шести турах набрали всего два очка, не сумев одержать ни одной победы.
- 13 сентября 2021
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