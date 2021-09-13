Форвард «Барселоны» Брейтуэйт перенесёт операцию на колене

Форвард «Барселоны» Мартин Брейтуэйт перенесёт операцию на колене левой ноги, сообщает AFP. Ожидается, что нападающий уже в ближайшее время пройдёт процедуру. После этого он будет восстанавливаться в течение нескольких месяцев, но точные сроки восстановления игрока не называются. В «Барселоне» лишь подтвердили факт травмы футболиста.

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры датчанин принял участие в трёх матчах, в которых забил два гола и отдал один результативный пас.

Брейтуэйт стал игроком «Барселоны» в феврале 2020 года, перейдя в каталонский клуб из «Леганеса». В прошлом сезоне Примеры нападающий сыграл в 29 матчах в сине-гранатовой футболке, забил два мяча и отдал два ассиста. Ранее сообщалось, что он в ближайшее время может покинуть команду.