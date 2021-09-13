Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Барселоны» Брейтуэйт перенесёт операцию на колене

Форвард «Барселоны» Брейтуэйт перенесёт операцию на колене
Комментарии

Форвард «Барселоны» Мартин Брейтуэйт перенесёт операцию на колене левой ноги, сообщает AFP. Ожидается, что нападающий уже в ближайшее время пройдёт процедуру. После этого он будет восстанавливаться в течение нескольких месяцев, но точные сроки восстановления игрока не называются. В «Барселоне» лишь подтвердили факт травмы футболиста.

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры датчанин принял участие в трёх матчах, в которых забил два гола и отдал один результативный пас.

Брейтуэйт стал игроком «Барселоны» в феврале 2020 года, перейдя в каталонский клуб из «Леганеса». В прошлом сезоне Примеры нападающий сыграл в 29 матчах в сине-гранатовой футболке, забил два мяча и отдал два ассиста. Ранее сообщалось, что он в ближайшее время может покинуть команду.

Новость по теме
Нападающий «Барселоны» Брейтуэйт рискует пропустить четыре месяца из-за травмы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021