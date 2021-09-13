Денис Черышев отреагировал на уход Марио Фернандеса из сборной России

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев отреагировал на решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса уйти из сборной России. Ранее стало известно, что Фернандес покидает национальную команду.

«Спасибо за всё, мой друг!» — написал Черышев в своём «инстаграме», прикрепив совместное фото с Фернандесом.

В составе национальной команды Марио дебютировал 3 сентября 2017 года. За четыре года футболист ЦСКА сыграл за сборную 33 официальных матча, в которых забил пять мячей.

Вместе с командой он дошёл до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году. В заключительном матче турнира с Хорватией Фернандес сравнял счёт за несколько минут до конца второго дополнительного тайма, впервые отличившись в официальной игре.