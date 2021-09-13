Денис Черышев отреагировал на уход Марио Фернандеса из сборной России
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Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев отреагировал на решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса уйти из сборной России. Ранее стало известно, что Фернандес покидает национальную команду.
«Спасибо за всё, мой друг!» — написал Черышев в своём «инстаграме», прикрепив совместное фото с Фернандесом.
В составе национальной команды Марио дебютировал 3 сентября 2017 года. За четыре года футболист ЦСКА сыграл за сборную 33 официальных матча, в которых забил пять мячей.
Вместе с командой он дошёл до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году. В заключительном матче турнира с Хорватией Фернандес сравнял счёт за несколько минут до конца второго дополнительного тайма, впервые отличившись в официальной игре.
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