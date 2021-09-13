РФС объявил об уходе Виктора Кашшаи с поста главы департамента судейства

Российский футбольный союз (РФС) объявил об уходе Виктора Кашшаи, который занимал должность главы департамента судейства. Венгерский специалист ушёл в отставку в связи с организационными изменениями в РФС, информирует официальный сайт организации.

В начале июня 2021 года источники «Чемпионата» уже сообщали, что РФС ищет замену главе департамента судейства организации Виктору Кашшаи. В руководящем органе были недовольны работой венгерского специалиста.



Напомним, Кашшаи возглавил судейский департамент РФС в январе прошлого года, сменив на посту другого бывшего арбитра Александра Егорова.



Кашшаи объявил о завершении карьеры арбитра в конце 2019 года. В 2011 году он обслуживал финал Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» (3:1). В том же году венгерский арбитр был признан лучшим в мире по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Последним крупным турниром судьи был чемпионат Европы 2016 года.