Виктор Кашшаи выступил с заявлением после ухода из РФС

Бывший футбольный арбитр Виктор Кашшаи прокомментировал свой уход с поста главы департамента судейства Российского футбольного союза (РФС).
«Приняв на себя руководство департаментом судейства, мы разработали новую стратегию и систему судейской деятельности в России в соответствии с высочайшими европейскими стандартами, в которой мы обеспечиваем судьям профессиональные условия и развитие как в физическом, так и в теоретическом плане.
С января 2020 года в РПЛ дебютировали шесть новых судей, многие из которых доказали своё мастерство в топовых матчах. Мы также дали шанс всем молодым и перспективным судьям в ФНЛ и начали развивать женское судейство.
Высокое качество работы российских судей было признано ФИФА и УЕФА, поскольку в 2021 году ФИФА и УЕФА назначили российских судей на все крупные международные мероприятия: ЕВРО-2020, Олимпийские игры, чемпионат мира по пляжному футболу, чемпионат мира по футзалу. Также российские бригады арбитров судили Суперкубок УЕФА и финал Олимпийских игр среди женщин.
Мы гордимся достигнутыми результатами. В связи с недавними структурными изменениями в системе судейства, которые повлияли на позицию главы департамента судейства и расходятся с моими дальнейшими целями, я передаю эстафету нашим преемникам на беспрецедентной высоте и желаю Ашоту Рафаиловичу всяческих успехов в проведении дальнейших реформ, которые мы начали вместе в российском судействе», — приводит слова Кашшаи официальный сайт РФС.
- 13 сентября 2021
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