В РФС прокомментировали отставку Виктора Кашшаи

Глава Судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц прокомментировал уход Виктора Кашшаи с поста главы департамента судейства.

«Мы благодарим Виктора за работу и внедрение в нашу систему европейских стандартов, которые, безусловно, важны для проводимой РФС реформы судейства. Виктор создал систему подготовки судей профессиональных лиг к матчам в соревновательный период, влияющую на будущие назначения на игры. Она основана на высокой интенсивности тренировочного процесса и регулярном мониторинге двигательной активности.

Пока позиция руководителя департамента судейства не занята, за все административные вопросы будет отвечать заместитель руководителя департамента судейства Павел Каманцев, дебрифинг по итогам прошедшего тура проведёт Николай Иванов. О назначениях на предстоящие туры мы будем сообщать в обычном режиме», — приводит слова Хачатурянца официальный сайт РФС.