Бускетс признался, что до сих пор находится в шоке от ухода Месси из «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс признался, что до сих пор находится в состоянии шока из-за ухода из команды форварда Лионеля Месси. По словам Бускетса, ему тяжело смириться с переходом игрока в «ПСЖ».

Месси перебрался в парижский клуб после того, как у него истёк контракт с «Барселоной». Он на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону».

«У меня были такие же чувства, как и у всех остальных. Я был в состоянии шока и до сих пор испытываю его. Нужно учитывать, что значил Лео для «Барсы», лично меня и наших семей. У меня были эмоции, которые сложно контролировать. Но теперь нам нужно перестроиться», — приводит слова Бускетса NDTV.

Ранее главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино признался, что не верил в реальность перехода Месси.