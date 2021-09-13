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Валерий Карпин получил новый автомобиль от спонсора сборной России

Валерий Карпин получил новый автомобиль от спонсора сборной России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин получил новый внедорожник Volkswagen Touareg. Презент наставнику сделал непосредственно автомобильный бренд Volkswagen, который официально спонсирует сборную России транспортом.

«Наши друзья из Volkswagen предоставили Валерию Карпину новый Touareg. Кайф!» — написала пресс-служба сборной России в «Твиттере».

Напомним, Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но позже покинул клуб, решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде. В «Ростове» его сменил 74-летний российский специалист Юрий Сёмин, известный по работе в московском «Локомотиве».

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