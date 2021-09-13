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Полузащитник «Ливерпуля» Эллиотт прокомментировал эпизод, в котором он получил травму

Полузащитник «Ливерпуля» Эллиотт прокомментировал эпизод, в котором он получил травму
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Английский полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт дал комментарий об эпизоде в матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед», в котором он получил серьёзную травму ноги.

«Стрёйк не виноват. За такое не нужно было давать красную карточку, это просто несчастный случай, в футболе такое случается. Я буду сильнее – 100%. Спасибо за поддержку», — написал Эллиотт в «Инстаграме».

Ранее защитник «Лидса» Паскаль Стрёйк принёс извинения игроку. «В игре произошло то, что я не пожелаю никому и никогда. Харви, все мои мысли с тобой. Я опустошён, никогда не хотел, чтобы это произошло. Желаю тебе быстрого восстановления и надеюсь, что ты уже скоро вернёшься на поле», — написал защитник в «Инстаграме».

Напомним, на 59-й минуте встречи «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль» защитник хозяев Паскаль Стрёйк сфолил на Эллиотте в центре поля. Игроку красных понадобилась медицинская помощь. После просмотра момента на VAR арбитр Крейг Поулсон удалил защитника «павлинов». Травмированного Эллиотта заменил Джордан Хендерсон.

Видео эпизода с травмой Эллиотта:

Встреча завершилась разгромной победой «Ливерпуля» со счётом 3:0.

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