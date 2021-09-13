«Я ощущал себя другим». Тухель рассказал, как изменился его менталитет после победы в ЛЧ

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель рассказал о своих чувствах после победы в Лиге чемпионов сезона-2020/2021.
«В течение нескольких дней после победы я ощущал себя другим человеком, было довольно хорошо. Ничто не сравнится с победой. Я дошёл до финала в предыдущем розыгрыше, с «ПСЖ», и чувствовал, что это большое достижение, но всё же добраться до последнего этапа — это не то же самое, что победить. Радость и вера в себя, которые получает команда после успеха, совсем другие. У меня было такое чувство, когда я выиграл молодёжный чемпионат с «Майнцем». Самое главное — не оглядываться назад, а сохранять голод до наград и продолжать стремиться к большему, подсесть на кайф, который приносит успех. Триумф меняет атмосферу, уверенность возникает в вас сама по себе, но в то же время вы должны забыть об этом и не терять победный менталитет. Это то, что я чувствую и требую от себя и всех вокруг. Я хочу, чтобы мы сохранили этот опыт и связи, которые мы создали», — приводит слова Тухеля официальный сайт «Зенита».
- 13 сентября 2021
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