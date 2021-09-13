«Ростов» — о летучих мышах на стадионе: скауты «Валенсии» присутствуют на матче

Сегодня, 13 сентября, состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Ростов» — «Краснодар». Встреча пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В преддверии матча пресс-служба «Ростова» опубликовала снимки летучих мышей, которые были замечены на стадионе за несколько мгновений до начала игры.
«Скауты «Валенсии» присутствуют на матче! Как думаете, за кем следят?» — написала пресс-служба «Ростова» в «Твиттере».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Адлан Хатуев (Грозный) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный арбитр — Роман Сафьян (Москва).
«Краснодар» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. Южане набрали в шести турах девять очков. «Ростов» в настоящее время находится на 14-м месте. Подопечные Юрия Сёмина в шести турах набрали пять очков.
- 13 сентября 2021
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