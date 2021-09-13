Глава Примеры дал комментарий о финансовом положении «Реала» и «Барселоны»

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас высказался о финансовом состоянии «Реала» и «Барселоны».

«Реал Мадрид» продал игроков на € 200 млн. У них достаточно денег, чтобы подписать Мбаппе и Холанда одновременно. Они не только не потеряли деньги, но и заработали на продажах.



Важен не сам долг, а способность его погасить. «Барселона» зарабатывает € 1 млрд. Они имеют финансовое соотношение один к одному. Лучше, чем у 70% команд в Европе, лучше, чем «ПСЖ», лучше, чем у команд английской Премьер-лиги. Мы считаем, что правила финансового фэйр-плей своей суровостью благоприятствуют устойчивости «Барселоны». COVID повлиял на их способность зарабатывать. У «Барселоны» дела обстоят неплохо. Существует большое количество клубов, которым ещё хуже», — цитирует Тебаса Sport.es.



В нынешнем розыгрыше испанской Примеры «Реал Мадрид» располагается на 1-м месте в таблице с 10 очками в активе. «Барселона» (7) – на 7-м месте.