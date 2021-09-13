Президент «Фиорентины» осудил фанатов «Аталанты», которые называли Влаховича цыганом
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Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо возмутился поведением болельщиков «Аталанты», с которой «фиалки» встречались в субботу (2:1).
«Мне не понравилось то, что они сделали: два года назад расистские высказывания пришлось выслушивать Далберту, а в этом году Душану Влаховичу во время интервью кричат, что он цыган. Это очень плохо, им должно быть стыдно», — приводит слова Комиссо Yahoo Sports.
Напомним, в этой игре впервые в сезоне с первых минут в составе «Аталанты» появился российский полузащитник Алексей Миранчук, который был заменён на 50-й минуте.
После трёх туров «Аталанта» расположилась на 10-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 4 очка. «Фиорентина» же поднялась на 7-ю строчку, набрав за 3 игры 6 очков.
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