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Чистяков: «Зенит» в матче с «Челси» устроит только победа

Чистяков: «Зенит» в матче с «Челси» устроит только победа
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о предстоящем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с лондонским «Челси».

«Разбирали ли игру Лукаку? Мы разбираем каждого соперника, думаем, как их остановить. Но получится или нет, покажет только матч. Нас устроит только победа.

Самый яркий матч «Челси»? Финал Лиги чемпионов.

Лига чемпионов – лучший турнир в нашей деятельности. Я счастлив находиться здесь», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Матч «Зенита» и «Челси» пройдёт на «Стэмфорд Бридж» 14 сентября и начнётся в 22:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что матч «Челси» — «Зенит» смогут посетить только те фанаты из России, которые пройдут 14-дневный карантин после прибытия в Великобританию. Напомним, УЕФА снял ограничения для болельщиков на посещение выездных матчей команд в еврокубках.

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