Сергей Семак рассказал, кто пропустит матч с «Челси»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, кто из игроков его команды не сможет принять участия в матче первого тура Лиги чемпионов с «Челси».

«Вильмар Барриос пока не прилетел из-за коронавирусных ограничений. Также с нами нет Оздоева, Караваева и Ловрена. Но у Барриоса ещё есть шанс. Возможно, он вылетит завтра после 4 утра. И к обеду, надеемся, прилетит. Ситуация с ним необычная, есть ограничения, которые не позволяют заниматься футболистам любимым делом. Ребятам пришлось пережить неприятные моменты», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Матч «Зенита» и «Челси» пройдёт на «Стэмфорд Бридж» 14 сентября и начнётся в 22:00 по московскому времени.



Ранее стало известно, что матч «Челси» — «Зенит» смогут посетить только те фанаты из России, которые пройдут 14-дневный карантин после прибытия в Великобританию. Напомним, УЕФА снял ограничения для болельщиков на посещение выездных матчей команд в еврокубках.