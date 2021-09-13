Сергей Семак: постараемся сыграть с «Челси» на победу

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями перед игрой с «Челси» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Челси» – сильная команда. Одна из самых сильных соперников в Европе. Мы сегодня вечером ещё подробнее разберём их игру и каждого игрока в отдельности. Сейчас главная задача — восстановиться после «Ахмата».



Слабые места «Челси»? Их нет. Не зря команда выиграла Лигу чемпионов. Они хорошо укрепились. Конечно, мы постараемся победить, постараемся играть на победу. Посмотрим, как сложится», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Матч «Зенита» и «Челси» пройдёт на «Стэмфорд Бридж» 14 сентября и начнётся в 22:00 по московскому времени.



Ранее стало известно, что матч «Челси» — «Зенит» смогут посетить только те фанаты из России, которые пройдут 14-дневный карантин после прибытия в Великобританию. Напомним, УЕФА снял ограничения для болельщиков на посещение выездных матчей команд в еврокубках.