Сергей Семак: постараемся сыграть с «Челси» на победу

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями перед игрой с «Челси» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Челси» – сильная команда. Одна из самых сильных соперников в Европе. Мы сегодня вечером ещё подробнее разберём их игру и каждого игрока в отдельности. Сейчас главная задача — восстановиться после «Ахмата».
Слабые места «Челси»? Их нет. Не зря команда выиграла Лигу чемпионов. Они хорошо укрепились. Конечно, мы постараемся победить, постараемся играть на победу. Посмотрим, как сложится», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Матч «Зенита» и «Челси» пройдёт на «Стэмфорд Бридж» 14 сентября и начнётся в 22:00 по московскому времени.
Ранее стало известно, что матч «Челси» — «Зенит» смогут посетить только те фанаты из России, которые пройдут 14-дневный карантин после прибытия в Великобританию. Напомним, УЕФА снял ограничения для болельщиков на посещение выездных матчей команд в еврокубках.
- 13 сентября 2021
-
21:41
-
21:39
-
21:38
-
21:27
-
21:25
-
21:20
-
21:16
-
21:15
-
21:12
-
21:10
-
21:04
-
21:02
-
20:53
-
20:47
-
20:28
-
20:20
-
20:11
-
20:07
-
20:00
-
19:48
-
19:29
-
19:28
-
19:13
-
19:11
-
19:04
-
19:00
-
19:00
-
18:50
-
18:49
-
18:43
-
18:37
-
18:32
-
18:21
-
18:17
-
18:10