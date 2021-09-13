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Патрик Виейра рассказал о переговорах с «Тоттенхэмом» в 2009 году

Патрик Виейра рассказал о переговорах с «Тоттенхэмом» в 2009 году
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Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Франции, а ныне главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра рассказал, как в бытность игроком, в 2009 году, вёл переговоры с «Тоттенхэм Хотспур».

«Это было очень давно, я не помню такого. То было время, когда я очень хотел вернуться в английскую Премьер-лигу.

Довольно хорошо зная Гарри Реднаппа и восхищаясь им как тренером, мы вели различные обсуждения, однако не было ни одного шанса, что я вернусь в Англию и перейду в стан «шпор», ни одного шанса», — цитирует Виейру The Sun.

Виейра в бытность футболистом играл в Англии за «Арсенал» и «Манчестер Сити». В ходе карьеры он также выступал за «Канн», «Милан», «Ювентус» и «Интер». Впоследствии работал тренером в системе «Манчестер Сити», а также возглавлял «Нью-Йорк Сити» и «Ниццу». С июля 2021 года француз тренирует «Кристал Пэлас».

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