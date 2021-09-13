Слуцкий прокомментировал разгромную победу «Рубина» в матче с «Уралом»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал разгромную победу своей команды в матче 7-го тура РПЛ с «Уралом» (4:0).
«Мы забили два быстрых гола, понятно, что это повлияло на игру. «Урал» удивил нас своей тактической расстановкой, потому что когда мы готовились и имели возможность анализировать их последнюю контрольную игру, они ни разу не играли в три центральных защитника. Я рад, что мы смогли быстро среагировать и перестроиться. Возникали определённые проблемы с перестроением, потому что не до конца были готовы к этому варианту схемы. Хорошо то, что хорошо кончается. В конце, когда было много свободных зон, у нас начали возникать моменты.
Не припомню, чтобы в моей практике были игроки, которые оформляли хет-трик в первом же матче. Я доволен дебютом всех новичков.
Не было ли желания укрепить левый фланг? Если бы мне сказали кем, с удовольствием бы этим воспользовался. Информации по состоянию Самошникова пока нет. Хвича и Деспот сыграли уже час, это не всего лишь. Для нас это лучше, чем мы ожидали.
Что касается газонов, он плохой и на «Центральном», и на «Ак Барс Арене». Если и переезжать, то на базу», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата».
- 13 сентября 2021
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