Сергей Семак: не думаю, что мы существенно усилились перед Лигой чемпионов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу кадровых вопросов в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с лондонским «Челси».
«Не было разговора с руководством относительно целей и задач в Лиге чемпионов. Не думаю, что мы существенно усилились. Пришли два игрока — на место Лунёва и Дриусси. Конечно, каждый тренер ставит определённые задачи на трансферное окно, но не всегда всё получается.
Определились ли с вратарём? Посмотрим. Ещё есть сутки. Есть предыгровое занятие. Примем решение.
Нет ли мысли сыграть в три центральных защитника? Сейчас не хватает двух. И ещё нет Барриоса. Есть определённые мысли, но надо ещё посмотреть», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, матч «Зенита» и «Челси» пройдёт на «Стэмфорд Бридж» 14 сентября и начнётся в 22:00 по московскому времени.
- 13 сентября 2021
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