Дрейер: мне всё равно, кто будет лучшим бомбардиром команды. Главное, чтобы мы побеждали

Полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер дал комментарий по поводу хет-трика в своём дебютном матче за казанский клуб. Напомним, подопечные Леонида Слуцкого дома с разгромным счётом обыграли «Урал» (4:0).
«Я очень счастлив. Была отличная игра: в первом тайме мы контролировали матч, во втором «Урал» был близок к голу, но потом мы прекарсно завершили игру, при этом сыграли на ноль.
Я забрал мячи? У меня уже есть мяч, это второй такой трофей. Я лучший бомбардир команды после одного матча? Мне всё равно, кто будет лучшим бомбардиром команды – главное, чтобы «Рубин» побеждал в каждом матче», — сказал Дрейер после матча.
«Рубин» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав в семи турах 14 очков. «Урал» замыкает турнирную таблицу. Екатеринбуржцы в семи турах набрали всего два очка, не сумев одержать ни одной победы.
- 13 сентября 2021
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