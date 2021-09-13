Новичок «Рубина» Дрейер — первый игрок в истории РПЛ, оформивший хет-трик в дебютном матче

Новоиспечённый полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер – первый игрок в истории Российской Премьер-Лиги, которому удалось оформить хет-трик в дебютном матче первенства страны.

Напомним, сегодня, 13 сентября, в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Рубин» встретился с «Уралом». Игра проходила на стадионе «Центральный» в Казани и завершилась со счётом 4:0. Дрейер стал главным героем матча.

Хавбек открыл счёт уже на 2-й минуте игры. Причём сделал это максимально красиво – он пяткой замкнул передачу Хвичи Кварацхелии. Уже на 13-й минуте «Рубин» удвоил преимущество на табло, мяч в свои ворота срезал защитник «Урала» Артём Мамин. Далее в игре последовало затишье, которое на 79-й минуте своим голом прервал всё тот же Дрейер. А на 90+1-й минуте Андерс забил ещё один гол — третий для себя, четвёртый для своей команды.