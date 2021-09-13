Игорь Шалимов прокомментировал разгромное поражение «Урала» в матче с «Рубином»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 7-го тура РПЛ с «Рубином» (0:4).
«Нам надо набирать очки. 0:4 – это много, неприятно и стыдно перед болельщиками, которые сюда приехали. Они даже до конца игры ушли – мы играем для них, поэтому это не то, что мы должны делать. Команда в тяжёлой ситуации, нам, как минимум, в каждой игре нужно биться. Когда ты на последнем месте с двумя забитыми мячами – надо больше работать и тренироваться. Надо готовиться к бою, битва будет. Нельзя уступать в единоборствах.
По игре: для «Рубина» 2:0 к 15-й минуте это большая фора, оба гола усложнили нам задачу. Не скажу, что сдались, но «Рубин» играл по счёту. У нас были угловые, штрафные, могли бы и забить, разберись мы иначе. «Рубин» победил заслуженно, а нам надо думать, смотреть на себя. Ситуация сложная, надо встряхивать как-то.
На этом уровне нельзя грубо ошибаться. Мы с трудом создаём моменты и их реализуем. Если бы был пенальти – был бы шанс? Понятно, что до этого момента мы владели мячом, не пропускали быстрые атаки. Четыре замены нам не помогли. Не знаю, что было бы с пенальти, его надо забить еще. «Рубин» выиграл уверенно», — передаёт слова Шалимова корреспондент «Чемпионата».
- 13 сентября 2021
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