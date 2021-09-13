Турнирная таблица РПЛ: «Спартак» догнал ЦСКА, «Сочи» поднялся на 2-е место

В Российской Премьер-Лиге завершились все матчи 7-го тура.

По итогам семи туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Зенит», в активе которого 17 очков. На втором месте расположился «Сочи» (15), отстающий от санкт-петербургского клуба на два очка. 15 очков также у «Локомотива», который замыкает тройку лидеров.

На четвёртое место поднялся казанский «Рубин», набравший 14 очков. А вот московское «Динамо» с 13-ю очками опустилось на пятую строчку. Шестой – «Нижний Новгород» (11).

Седьмую, восьмую и девятую строчки занимают «Краснодар», ЦСКА и «Спартак», набравшие по 10 очков. Десятое место — «Ахмат» (9).

На 11-м месте «Крылья Советов», которые набрали 7 очков. 12-е и 13-е место — «Ростов» и «Химки», набравшие по 6 очков. На 14-м месте расположилась «Уфа» (5). В зоне вылета тульский «Арсенал» (5) и «Урал» (2).

Подробная турнирная таблица РПЛ сезона-2021/2022 от «Чемпионата»