Игрок «Астон Виллы» подвергся оскорблениям на религиозной почве во время матча с «Челси»

Шотландский полузащитник «Астон Виллы» Джон Макгинн в матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» подвергся оскорблениям на религиозной почве со стороны болельщиков синих. «Челси» начал расследование.



«Нам известно о распространённом в социальных сетях видео, на котором люди в толпе на «Стэмфорд Бридж» используют оскорбительные выражения сектарианского характера.



Футбольный клуб «Челси» считает все формы дискриминационного поведения абсолютно неприемлемыми, мы осуждаем использованные выражения.



Клуб работает над выявлением причастных к этому лиц и предпримет против них самые решительные меры. Любой болельщик, присутствовавший на этой трибуне и обладающий информацией, которая может помочь расследованию, должен связаться с клубом по нашей линии сообщений о дискриминации 0207 3863355», — написано на официальном сайте «Челси».



Сектарианизм – это форма дискриминации по культурному или религиозному признаку.

«Челси» обыграл «Астон Виллу» со счётом 3:0.