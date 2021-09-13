Игрок «Астон Виллы» подвергся оскорблениям на религиозной почве во время матча с «Челси»

Шотландский полузащитник «Астон Виллы» Джон Макгинн в матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» подвергся оскорблениям на религиозной почве со стороны болельщиков синих. «Челси» начал расследование.
«Нам известно о распространённом в социальных сетях видео, на котором люди в толпе на «Стэмфорд Бридж» используют оскорбительные выражения сектарианского характера.
Футбольный клуб «Челси» считает все формы дискриминационного поведения абсолютно неприемлемыми, мы осуждаем использованные выражения.
Клуб работает над выявлением причастных к этому лиц и предпримет против них самые решительные меры. Любой болельщик, присутствовавший на этой трибуне и обладающий информацией, которая может помочь расследованию, должен связаться с клубом по нашей линии сообщений о дискриминации 0207 3863355», — написано на официальном сайте «Челси».
Сектарианизм – это форма дискриминации по культурному или религиозному признаку.
«Челси» обыграл «Астон Виллу» со счётом 3:0.
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