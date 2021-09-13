Легенда номер 7. Обзор четвёртого тура АПЛ

«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем четвёртый тур АПЛ сезона-2021/2022. «Арсенал» наконец забил! И даже выиграл. «Челси» не по делу разгромил «Астон Виллу», а «Ливерпуль» мог забить «Лидсу» больше трёх. Ну и дубль Криштиану Роналду в дебютном матче после возвращения в «Манчестер Юнайтед».



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Кирилл восхищается Бензема и удивляется «Ювентусу»

Гриша активно ведёт свой «телеграм»

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Таймкоды:

0:00 – Привет и поздравляем с дублем!

0:32 – Роналду, Роналду и немножко про Роналду

24:02 – «Арсенал» врывается в чемпионскую гонку!!! Извините

42:42 – «Лидс» ну очень много позволил «Ливерпулю»

47:50 – Мане, что это было?

1:01:10 – «Челси» в порядке, но вот Сауль…

1:07:23 – Типичный «Сити»

1:16:36 – Зачем «Тоттенхэм» брал Эмерсона? Просто зачем?

1:27:12 – Конкурс. Мы придумали победителя!