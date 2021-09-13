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Легенда номер 7. Обзор четвёртого тура АПЛ

Легенда номер 7. Обзор четвёртого тура АПЛ
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«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем четвёртый тур АПЛ сезона-2021/2022. «Арсенал» наконец забил! И даже выиграл. «Челси» не по делу разгромил «Астон Виллу», а «Ливерпуль» мог забить «Лидсу» больше трёх. Ну и дубль Криштиану Роналду в дебютном матче после возвращения в «Манчестер Юнайтед».

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Кирилл восхищается Бензема и удивляется «Ювентусу»
Гриша активно ведёт свой «телеграм»

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Таймкоды:
0:00 – Привет и поздравляем с дублем!
0:32 – Роналду, Роналду и немножко про Роналду
24:02 – «Арсенал» врывается в чемпионскую гонку!!! Извините
42:42 – «Лидс» ну очень много позволил «Ливерпулю»
47:50 – Мане, что это было?
1:01:10 – «Челси» в порядке, но вот Сауль…
1:07:23 – Типичный «Сити»
1:16:36 – Зачем «Тоттенхэм» брал Эмерсона? Просто зачем?
1:27:12 – Конкурс. Мы придумали победителя!

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