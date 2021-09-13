Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Эльче» обыграл «Хетафе»

«Эльче» обыграл «Хетафе»
Комментарии

Сегодня, 13 сентября, на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе проходил матч 4-го тура испанской Примеры «Хетафе» — «Эльче». Гости одержали минимальную победу со счётом 1:0.

Счёт матча был открыт во втором тайме на 69-й минуте встречи. Нападающий гостей Лукас Перес забил гол с передачи Хоана Мохика и установил окончательный счёт встречи – 1:0.

Гол нападающего «Эльче» Лукаса Переса в ворота «Хетафе»:

После четырёх туров «Эльче» располагается на 9-м месте в турнирной таблице испанской Примеры с пятью очками в активе. «Хетафе» — (0) – на 19-м месте.

В пятом туре чемпионата Испании «Хетафе» сыграет на выезде с «Райо Вальекано», а «Эльче» дома примет «Леванте». Обе встречи состоятся 18 сентября.

Испания - Примера. 4-й тур
13 сентября 2021, понедельник. 21:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
0 : 1
Эльче
Эльче
0:1 Перес – 69'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021