«Эльче» обыграл «Хетафе»
Поделиться
Сегодня, 13 сентября, на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе проходил матч 4-го тура испанской Примеры «Хетафе» — «Эльче». Гости одержали минимальную победу со счётом 1:0.
Счёт матча был открыт во втором тайме на 69-й минуте встречи. Нападающий гостей Лукас Перес забил гол с передачи Хоана Мохика и установил окончательный счёт встречи – 1:0.
Гол нападающего «Эльче» Лукаса Переса в ворота «Хетафе»:
После четырёх туров «Эльче» располагается на 9-м месте в турнирной таблице испанской Примеры с пятью очками в активе. «Хетафе» — (0) – на 19-м месте.
В пятом туре чемпионата Испании «Хетафе» сыграет на выезде с «Райо Вальекано», а «Эльче» дома примет «Леванте». Обе встречи состоятся 18 сентября.
Комментарии
- 13 сентября 2021
-
23:21
-
23:15
-
23:04
-
22:59«Эльче» обыграл «Хетафе» Видео
-
22:49
-
22:48
-
22:39
-
22:39
-
22:29
-
22:24
-
22:24
-
21:56
-
21:52
-
21:41
-
21:39
-
21:38
-
21:27
-
21:25
-
21:20
-
21:16
-
21:15
-
21:12
-
21:10
-
21:04
-
21:02
-
20:53
-
20:47
-
20:28
-
20:20
-
20:11
-
20:07
-
20:00
-
19:48
-
19:29
-
19:28
Партнерский контент