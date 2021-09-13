«Эльче» обыграл «Хетафе»

Сегодня, 13 сентября, на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе проходил матч 4-го тура испанской Примеры «Хетафе» — «Эльче». Гости одержали минимальную победу со счётом 1:0.



Счёт матча был открыт во втором тайме на 69-й минуте встречи. Нападающий гостей Лукас Перес забил гол с передачи Хоана Мохика и установил окончательный счёт встречи – 1:0.

Гол нападающего «Эльче» Лукаса Переса в ворота «Хетафе»:

После четырёх туров «Эльче» располагается на 9-м месте в турнирной таблице испанской Примеры с пятью очками в активе. «Хетафе» — (0) – на 19-м месте.



В пятом туре чемпионата Испании «Хетафе» сыграет на выезде с «Райо Вальекано», а «Эльче» дома примет «Леванте». Обе встречи состоятся 18 сентября.