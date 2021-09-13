С. Гатагов: игроки «Спартака» сказали, что сборы с Руем Виторией — самые лёгкие в их жизни

Бывший футболист «Спартака» Сослан Гатагов высказался на тему провального старта красно-белых в Российской Премьер-Лиге сезона-2021/2022.
«Меня не удивило, что «Спартак» нестабильно начал сезон, потому что мы это прогнозировали перед предсезонным турниром, который с лёгкостью им дался. Есть группа игроков, с которой я лично общаюсь, и они мне сказали, что это были самые лёгкие сборы в их жизни. Нет никакой нагрузки с точки зрения физической и функциональной составляющих», — приводит слова Гатагова «Матч ТВ».
«Спартак» набрал 10 очков за семь матчей и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
В следующем туре красно-белые встретятся в гостях с ЦСКА. Также команде в середине недели предстоит дебют в нынешнем сезоне Лиги Европы. Соперником подопечных Руя Витории станет польская «Легия». Игра состоится 15 сентября в 17:30 мск на стадионе «Открытие Арена».
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