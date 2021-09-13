Сёмин — об игре с «Краснодаром»: оставшись в большинстве, играли неправильно
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Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин остался недоволен игрой команды в большинстве в матче с «Краснодаром» (1:1) в 7-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Имея преимущество и ведя в счёте, неправильно распоряжаемся ситуацией. Мы не используем моменты и оказываем мало давления на чужие ворота.
Если бы сказали до игры, что будет ничья – остался бы доволен. Но по ходу матча у нас было больше моментов. Забив мяч и оставшись в большинстве, играли неправильно. Футбол непредсказуем. Ничья – движение вперёд», — приводит слова Сёмина официальный сайт «Ростова».
После семи туров «Ростов» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 6 очков. «Краснодар» идёт седьмым, набрав на 4 очка больше.
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