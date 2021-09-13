«Эвертон» — «Бёрнли»: Грей забил третий мяч «ирисок»

Сегодня, 13 сентября, на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле в рамках 4-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» принимает «Бернли».



Счёт матча был открыт во втором тайме на 53-й минуте встречи. Защитник гостей Бен Ми забил гол с передачи Йоханна Гудмундссона.



Однако уже на 60-й минуте Майкл Кин забил ответный гол и сравнял счёт встречи. Ему ассистировал Эндрос Таунсенд.



На 65-й минуте сам Таунсенд нанёс результативный удар, а на 66-й минуте матча нападающий «ирисок» Демарай Грей с передачи Абдулайе Дукуре забил третий мяч в ворота Ника Поупа.

Демарай Грей забил третий мяч «Эвертона» в матче с «Бёрнли»:

Встречу обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Мартин Аткинсон. Ему помогают ассистенты Эдриан Холмс и Скотт Леджер. Резервный арбитр – Майк Дин.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Эвертон» — «Бёрнли».



В пятом туре английской Премьер-лиги «Бёрнли» дома примет лондонский «Арсенал», а «Эвертон» сыграет на выезде с «Астон Виллой». Обе встречи состоятся 18 сентября.