Быстров: «Зениту» нужно смело играть с «Челси» и «Юве», иначе сразу можно 0:3 записать

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров поделился ожиданиями от игры сине-бело-голубых на групповом этапе Лиги чемпионов. Напомним, клуб из Санкт-Петербурга попал в одну группу с «Челси», «Ювентусом» и «Мальмё».
«Хотелось бы увидеть, чтобы команда сыграла в нормальный футбол, а не в пять защитников. Почему так происходит? В России команда доминирует. Ну да, есть «Челси», но сыграй с ними в смелый футбол. В России ты играешь десять матчей первым номером, а в Лиге чемпионов выходишь в пять защитников и обороняешься. Что так трёшку получишь, что по-другому. Надоело смотреть на пять защитников. В чемпионате России «Зенит» же выдаёт хорошие матчи.
«Челси» и «Ювентус» не дадут играть смело? Тогда сразу 0:3 запишем и не поедем. Но ведь они тоже не любят играть от обороны. А для чего тогда покупаются иностранцы? Не для чемпионата России, а для того, чтобы в Лиге чемпионов себя показывали. Не хочу видеть, как команда обороняется. А зачем плакать, что нет игроков? Не выходить что ли? Нужно биться за них.
Хочется увидеть другой футбол, нежели в прошлых сезонах. Дайте огня. Ожидание только одно — увидеть от нашего чемпиона атакующий и смелый футбол», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».
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