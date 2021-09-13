Глушаков: хотел забить «Спартаку» ещё со времён «Локомотива»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал об эмоциях, которые испытал, забив гол в ворота своей бывшей команды, московского «Спартака», в матче 7-го тура РПЛ (1:3).
«Гол «Спартаку» не то чтобы особенный. Это первый для меня мяч. Никогда им не забивал. Где-то в душе была радость, потому что остальным клубам я забивал уже. Со времён «Локомотива» хотел забить народной команде. Это чувства непередаваемые. Это футбол. Радость на душе была. Можно сказать, что это спортивный интерес.
С кем общался? С Ещенко много. Говорил, что его Марадоной называли в детстве. До игры с ним общались, после игры. А так, с Ребровым, Ломовицким, Рассказовым, Кутеповым. С Зобниным в игре общались. Со всеми хорошие отношения.
Что надо восстановить в «Химках»? Понятно, что ряд игроков ушёл. Сейчас новая команда. Мы загнали себя в непростую ситуацию, из которой надо выходить через не могу, проявляя характер. Надо вспомнить прошлый сезон, за счёт чего побеждали. Но вспомнить игрокам, а не тренерскому штабу. Есть нюансы, но требования такие же. Возможно, требования у игроков поменялись к себе.
Моё восстановление? Делаю, как и раньше. Может быть, в конце сезона, когда получил травму, подготовка повлияла. Мне хотелось проявить себя в новом сезоне, так как в конце того я получил травму. Надо было продолжать забивать голы. Есть цель попасть в сборную. Это не секрет. Каждый ставит себе цели. Я тренируюсь, играю, работаю, а дальше будет видно», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».
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