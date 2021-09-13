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«Эвертон» обыграл «Бёрнли», проигрывая по ходу встречи

«Эвертон» обыграл «Бёрнли», проигрывая по ходу встречи
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Сегодня, 13 сентября, на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле в рамках 4-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» принимал «Бёрнли». Хозяева одержали победу со счётом 3:1.

Счёт матча был открыт во втором тайме на 53-й минуте встречи. Защитник гостей Бен Ми забил гол с передачи Йоханна Гудмундссона.

Гол Бена Ми в ворота «Эвертона»:

Однако уже на 60-й минуте матча Майкл Кин забил ответный гол и сравнял счёт встречи. Ему ассистировал Эндрос Таунсенд.

Майкл Кин сравнивает счёт в матче:

На 65-й минуте сам Таунсенд нанёс результативный удар, а на 66-й минуте встречи нападающий «ирисок» Демарай Грей с передачи Абдулайе Дукуре забил третий мяч в ворота Ника Поупа.

Видео шикарного удара Таунсенда:

Демарай Грей забивает третий мяч в ворота Ника Поупа:

После четырёх туров «Эвертон» располагается на 4-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 10 очками в активе. «Бёрнли» (1) – на 18-м месте.

В пятом туре английской Премьер-лиги «Бёрнли» дома примет лондонский «Арсенал», а «Эвертон» сыграет на выезде с «Астон Виллой». Обе встречи состоятся 18 сентября.

Англия - Премьер-лига. 4-й тур
13 сентября 2021, понедельник. 22:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
3 : 1
Бёрнли
Бёрнли
0:1 Ми – 53'   1:1 Кин – 60'   2:1 Таунсенд – 65'   3:1 Грей – 66'
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