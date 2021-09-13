«Эвертон» обыграл «Бёрнли», проигрывая по ходу встречи

Сегодня, 13 сентября, на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле в рамках 4-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» принимал «Бёрнли». Хозяева одержали победу со счётом 3:1.



Счёт матча был открыт во втором тайме на 53-й минуте встречи. Защитник гостей Бен Ми забил гол с передачи Йоханна Гудмундссона.

Гол Бена Ми в ворота «Эвертона»:

Однако уже на 60-й минуте матча Майкл Кин забил ответный гол и сравнял счёт встречи. Ему ассистировал Эндрос Таунсенд.

Майкл Кин сравнивает счёт в матче:

На 65-й минуте сам Таунсенд нанёс результативный удар, а на 66-й минуте встречи нападающий «ирисок» Демарай Грей с передачи Абдулайе Дукуре забил третий мяч в ворота Ника Поупа.

Видео шикарного удара Таунсенда:

Демарай Грей забивает третий мяч в ворота Ника Поупа:

После четырёх туров «Эвертон» располагается на 4-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 10 очками в активе. «Бёрнли» (1) – на 18-м месте.



В пятом туре английской Премьер-лиги «Бёрнли» дома примет лондонский «Арсенал», а «Эвертон» сыграет на выезде с «Астон Виллой». Обе встречи состоятся 18 сентября.