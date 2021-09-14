Джейми Реднапп считает «Ливерпуль» главным претендентом на титул АПЛ

Бывший английский футболист Джейми Реднапп рассказал, кого считает главным претендентом на победу в английской Премьер-лиге в этом году.

«Я думаю, если вы посмотрите на эту четвёрку: «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», то «Ливерпуль» будет лидером этой гонки.



Люди говорят, что «Манчестер Юнайтед» не способен выиграть лигу, учитывая те деньги, которые они потратили, но вся правда в том, что они, конечно же, могут это сделать, и вы уже видите влияние Роналду.



«Челси» выглядит блестяще, Лукаку показал отличный старт. Конечно, «Манчестер Сити» будет в топе, но я думаю, они хотели бы получить нападающего этим летом, но «Ливерпуль» будет на вершине», — приводит слова Реднаппа Football.London