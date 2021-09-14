Пилипчук: мне бы хотелось, чтобы Витория осилил «Спартак»

Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук высказался по поводу нынешнего наставника красно-белых Руя Витории.

«Конечно, остались ещё игроки, которые были в чемпионский сезон-2016/2017. Максименко, Джикия, Зобнин… Общаюсь до сих пор с Ещенко. С Тёмой Ребровым, конечно, общаюсь. Возвращение Промеса — достаточно хороший момент. В последней игре забил. Нужно время на адаптацию. Я думаю, он ещё забьёт свои мячи, и мы увидим его таким, каким видели в чемпионский сезон.

Витория играет по структуре Тедеско? Навряд ли, я думаю… Тяжело работать по модели предыдущего тренера. Я думаю, есть свои взгляды на футбол. Он пробовал систему с четырьмя защитниками. После первых стартовых туров она не пошла. Естественно, надо что-то менять. Витория перешёл на систему в три защитника, может, он считает, что она более привычна для игроков «Спартака». В последней игре выиграли, значит, сделал всё правильно. Любая тренерская работа подразумевает возможное увольнение.

Мне бы хотелось, чтобы Витория осилил «Спартак». Это коллега наш из тренерского цеха. Время покажет. Сейчас начнётся Лига Европы, матчи Кубка. Посмотрим, готов ли клуб сражаться на два фронта», — приводит слова Пилипчука «Матч ТВ».