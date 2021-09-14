«Бетис» обыграл «Гранаду»

Вчера, 13 сентября, на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде в рамках 4-го тура испанской Примеры «Гранада» принимала «Бетис». Гости одержали победу со счётом 2:1.
Счёт матча был открыт в добавленное к первому тайму время. Родри нанёс результативный удар с передачи Гвидо Родригеса.
На 66-й минуте встречи колумбийский нападающий «Гранады» Луис Суарес сравнял счёт в матче. Ему ассистировал Рубен Рочина.
Луис Суарес сравнивает счёт в матче:
На 89-й минуте матча полузащитник «Бетиса» Серхио Каналес забил победный гол с передачи Гвидо Родригеса.
Каналес забивает победный мяч:
После четырёх туров «Бетис» занимает 9-е место в турнирной таблице испанской Примеры с 5 очками в активе. «Гранада» (2) – на 17-м месте.
В пятом туре «Бетис» дома примет «Эспаньол», а «Гранада» на выезде сыграет с «Барселоной». Первая встреча состоится 19 сентября, а вторая – 20 сентября.
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