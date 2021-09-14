Скаут «ПСЖ» — основной кандидат на должность спортивного директора «Спартака»

Скаут французского «Пари Сен-Жермен» Лука Каттани является основным кандидатом на должность спортивного директора «Спартака». Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, не связанных друг с другом.

«Летом консультации с ним уже вела Зарема Салихова, которая хорошо знакома с итальянцем», – добавил собеседник «Чемпионата».

Информацию о возможном назначении Каттани в «Спартак» прокомментировали в клубе:

«Спартак» рассматривает на этот пост нескольких кандидатов. Скорее всего, это будет иностранец. Но говорить о конкретных именах преждевременно, скажу лишь, что к выбору в клубе относятся внимательно, торопиться никто не станет», – заявил Дмитрий Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, в августе 2021 года команду покинул спортивный директор Дмитрий Попов.