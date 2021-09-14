Крыховяк общался с Сёминым, летучие мыши кружили над ареной. Фото: «Ростов» — «Краснодар»

Вчера, 13 сентября, в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал «Краснодар». Встреча завершилась ничьей — 1:1.

Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин подвёл итоги матча с «Краснодаром».



«Имея преимущество и ведя в счёте, неправильно распоряжаемся ситуацией. Мы не используем моменты и оказываем мало давления на чужие ворота. Если бы сказали до игры, что будет ничья — остался бы доволен. Но по ходу матча у нас было больше моментов. Забив мяч и оставшись в большинстве, играли неправильно. Футбол непредсказуем. Ничья — движение вперёд».



После семи туров «Ростов» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 6 очков. «Краснодар» идёт седьмым, набрав на 4 очка больше.

Лучшие кадры с матча «Ростов» — «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.