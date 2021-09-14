Экс главный тренер «Черноморца» и 5 бывших его игроков признали вину в договорном матче

В Воронеже прошло первое полноценное судебное заседание по уголовному делу о договорном матче «Чайка» (cело Песчанокопское Ростовской области) — «Черноморец» (Новороссийск), состоявшемся 13 мая 2019 года. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Воронеж».
Одним из главных организаторов договорного матча считают экс главного тренера «Черноморца» Хазрета Дышекова, который признал свою вину в призыве к игрокам сдать матч за 500 тыс. рублей. Отмечается, что после дисквалификации от РФС сроком на один год он вновь трудоустроился в «Черноморец», но уже в академию.
Шесть игроков «Черноморца», которые были замешаны в участии в том договорном матче, тогда получили дисквалификацию сроком на три года, сейчас никто из них не занимается футболом на профессиональном уровне. Один из них трудоустроен кладовщиком, при этом подрабатывая в такси, другой – менеджер по логистике, ещё трое – докер-механизатор, риэлтор по недвижимости и помощник руководителя в одной из компаний, а один вовсе числится безработным.
На этом судебном заседании никто из тренеров и игроков «Черноморца» показания давать не стал, объяснив это «командными действиями», при этом лишь один из шести игроков не признал свою вину.
Отмечается, что по-прежнему ничего не слышно о санкциях к бывшему гендиректору «Чайки» Олегу Баяну. По версии следствия, именно он предложил те самые 500 тыс. рублей Хазрету Дышекову.
Экс главному тренеру «Черноморца» и пяти игрокам предстоит отвечать по ст. 184 УК РФ. Им грозит до 5 лет лишения свободы и штраф до 100 тыс. рублей. Дата нового судебного заседания назначена на 24 сентября.
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