Экс главный тренер «Черноморца» и 5 бывших его игроков признали вину в договорном матче

В Воронеже прошло первое полноценное судебное заседание по уголовному делу о договорном матче «Чайка» (cело Песчанокопское Ростовской области) — «Черноморец» (Новороссийск), состоявшемся 13 мая 2019 года. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Воронеж».

Одним из главных организаторов договорного матча считают экс главного тренера «Черноморца» Хазрета Дышекова, который признал свою вину в призыве к игрокам сдать матч за 500 тыс. рублей. Отмечается, что после дисквалификации от РФС сроком на один год он вновь трудоустроился в «Черноморец», но уже в академию.

Шесть игроков «Черноморца», которые были замешаны в участии в том договорном матче, тогда получили дисквалификацию сроком на три года, сейчас никто из них не занимается футболом на профессиональном уровне. Один из них трудоустроен кладовщиком, при этом подрабатывая в такси, другой – менеджер по логистике, ещё трое – докер-механизатор, риэлтор по недвижимости и помощник руководителя в одной из компаний, а один вовсе числится безработным.

На этом судебном заседании никто из тренеров и игроков «Черноморца» показания давать не стал, объяснив это «командными действиями», при этом лишь один из шести игроков не признал свою вину.

Отмечается, что по-прежнему ничего не слышно о санкциях к бывшему гендиректору «Чайки» Олегу Баяну. По версии следствия, именно он предложил те самые 500 тыс. рублей Хазрету Дышекову.

Экс главному тренеру «Черноморца» и пяти игрокам предстоит отвечать по ст. 184 УК РФ. Им грозит до 5 лет лишения свободы и штраф до 100 тыс. рублей. Дата нового судебного заседания назначена на 24 сентября.