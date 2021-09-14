Аллегри: «Ювентус» должен побеждать «Мальмё», чтобы заложить фундамент на будущее

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о предстоящей игре 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов со шведским «Мальмё».

«Безусловно, в матче с «Мальмё» мы должны побеждать, это необходимо для того, чтобы заложить правильный фундамент на будущее и встретиться с более серьёзными оппонентами в наилучшей форме.

В футболе невозможно предсказать, что произойдёт в том или ином матче, мы должны стараться, чтобы всё прошло по нашему сценарию. Действительно, на данный момент, в чемпионате Италии наши дела идут не очень хорошо, несмотря на то, что команда показывает достойную игру.

Уже завтра мы должны сосредоточиться на Лиге чемпионов в игре с «Мальмё», отдельное внимание нужно уделить стандартным положениям. Несмотря на результаты, мы должны продолжать работать, ведь футбол часто не поддаётся логике.

Неуверенная игра Щенсны? Он вратарь высшего уровня и обязательно завтра займёт место в воротах», — цитирует Аллегри Football Italia.

Встреча «Мальмё» — «Ювентус» пройдёт уже сегодня, во вторник, 14 сентября. Начало – 22:00 мск.